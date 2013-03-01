Глава МИД РФ напомнил о том, что на поле боя продолжают гибнуть украинские бойцы.

Потери Вооруженных сил Украины в ходе регионального конфликта с киевским режимом превысили один миллион человек. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в рамках выступления на посольском "круглом столе" по тематике мирного урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины. Чиновник из внешнеполитического ведомства пояснил дипломатам, что человеческие потери в ВСУ продолжают увеличиваться, а власти с Банковой улицы просто превращаются в преступную организованную группу (ОПГ). Эксперт добавил, что европейские миротворцы на территории Украины сразу станут законной военной целью Вооруженных сил России.

Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, подпитывался некоторыми запрещенными субстанциями, в повседневной жизни превратился в ОПГ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ передала Украине более 11 тыс. тел погибших военных.

Фото и видео: МИД России