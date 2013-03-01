Глава МИД РФ рассказал о планах Трампа по переговорам с Зеленским.

Москва передала коллегам из киевского режима более 11 тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в рамках выступления на посольском "круглом столе" по тематике мирного урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины. В ответ от соседнего государства мы получили тела 201 российских бойцов.

Дипломат заметил, что наша страна приветствует позицию и усилия меньшинства в странах-членах коллективного Запада, которое поддерживает мирные переговоры по разрешению украинского конфликта. Эти политические элиты стремятся найти стратегию выхода из кризисной ситуации, заняться деэскалацией и формированием условий для политического урегулирования. Подобные шаги зачастую ведутся в русле действий действующей вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Сергей Лавров заметил, что Белый дом уже давно перешел от слов к делу. Сейчас американцы пытаются задействовать свое влияние на Украину для того, чтобы убедить Владимира Зеленского вернуться к переговорной работе.

Фото и видео: МИД России