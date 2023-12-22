Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой

Глава МИД РФ все равно ответил на вопрос журналистки про ответ Союзного государства НАТО.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров пошутил над фразой журналистки газеты "Союзное Вече", которая на пресс-конференции в Москве по-разному обратилась к нему и к официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

- Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна... - А я не уважаемый, нет?

Затем вопрос иностранного корреспондента касался того, как Россия и Белоруссия будут удерживать агрессию НАТО. Сергей Лавров объяснил, что в том случае, если у стран коллективного Запада возобладает самоубийственная логика, то союзные народы плечом к плечу отстоят собственную независимость и свои национальные интересы. Дипломат добавил, что в этом нет никаких сомнений, так как для этого у Москвы и Минска есть все необходимые средства.

Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.

Фото и видео: МИД России