Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров пошутил над фразой журналистки газеты "Союзное Вече", которая на пресс-конференции в Москве по-разному обратилась к нему и к официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
- Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна...
- А я не уважаемый, нет?
Затем вопрос иностранного корреспондента касался того, как Россия и Белоруссия будут удерживать агрессию НАТО. Сергей Лавров объяснил, что в том случае, если у стран коллективного Запада возобладает самоубийственная логика, то союзные народы плечом к плечу отстоят собственную независимость и свои национальные интересы. Дипломат добавил, что в этом нет никаких сомнений, так как для этого у Москвы и Минска есть все необходимые средства.
Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста.
Фото и видео: МИД России
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