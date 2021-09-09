Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Дипломат оценил идею встретиться главами МИД в рамках "нормандской четверки".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил на идею украинского коллеги Дмитрия Кулебы о встрече глав МИД "нормандской четверки". В рамках пресс-конференции с израильским министром чиновник ответил на вопрос о возможной встрече в рамках саммита. По мнению спикера, встреча не должна быть ради самой встречи. Заявление Киева о подготовке мероприятия он считает "проявлениями шизофреничности".

Когда украинская сторона устами своего министра призывает скорее встретиться в "нормандском формате", а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского представителя, "нормандский саммит" должен выполнять свою работу, которую ему поруяили лидеры четырех стран-участниц (Украины, России, Франции и Германии) в полном объеме и последовательности, определенной минскими соглашениями.

В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате".

Видео: МИД России