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Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских С-400

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По словам Лаврова, санкции не являются сюрпризом для Москвы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщило ТАСС.

По словам Лаврова, санкции не являются сюрпризом для Москвы. Также глава МИД РФ назвал такие ограничения проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.

Это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене.

Сергей Лавров

Ранее стало известно, что под американские санкции попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники.

Турция ввела комендантский час на новогодние праздники.

Видео: ВК/МИД России

Теги: сергей лавров, сша, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Новости России,

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