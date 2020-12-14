Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских С-400

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на санкции США против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщило ТАСС.
По словам Лаврова, санкции не являются сюрпризом для Москвы. Также глава МИД РФ назвал такие ограничения проявлением пренебрежительного отношения к международному праву.
Это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене.
Сергей Лавров
Ранее стало известно, что под американские санкции попали сотрудники турецкого оборонного ведомства и чиновники.
Турция ввела комендантский час на новогодние праздники.
Видео: ВК/МИД России
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