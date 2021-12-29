Лавров отправит своим коллегам запрос о выполнении обязательств ОБСЕ

В МИД РФ рассказали о принципе, связанном с неделимостью безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что сегодня отправит всем своим иностранным коллегам официальный запрос о том, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ по неделимости безопасности. Такой информацией чиновник поделился с пулом журналистов с радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольской правды".

Я сегодня направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением о выполнении в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник заметил, что данный вопрос для России является принципиальным. В МИД РФ уверены, что прежде чем обсуждать стратегическую безопасности и практические аспекты европейской безопасности, следует понять, как Запад планирует "изворачиваться" на этот раз.

Во Франции заявили, что возможные санкции против России затронут "Северный поток-2".

Фото: МИД России

