Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США

Глава МИД РФ напомнил о договоренностях президентов РФ и США в Женеве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил работу специального канала с РФ по обмену заключенными с США. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе выступления на пресс-конференции в Москве. Эксперт напомнил о том, что руководство страны все еще рассчитывает на результат. Ранее временная поверенная в американских делах Элизабет Руд объявила о том, что Вашингтон ведет диалог по каналам связи с Москвой по вопросу освобождения спортсменки Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса.

Фото и видео: МИД России