Лавров отметил работу канала по обмену заключенными с США

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил работу специального канала с РФ по обмену заключенными с США. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в ходе выступления на пресс-конференции в Москве. Эксперт напомнил о том, что руководство страны все еще рассчитывает на результат. Ранее временная поверенная в американских делах Элизабет Руд объявила о том, что Вашингтон ведет диалог по каналам связи с Москвой по вопросу освобождения спортсменки Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальным службами, он работает, и надеюсь, какие-то результаты там будут достигнуты.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса.
Фото и видео: МИД России
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