Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит президента Владимира Путина в Джакарту. Этот вопрос поднимался сторонами во время переговоров
На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию.
Ретно Марсуди, глава МИД Индонезии
Напомним, что российский лидер планировал посетить Индонезию еще в 2020 году. Однако рабочая поездка не состоялась из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Во время визита Путина в Джакарту стороны должны были подписать совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Лавров говорил, что документ будет "финализирован" между государствами при личной встрече.
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США.
Видео: МИД России
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