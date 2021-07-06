Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту

Ретно Марсуди рассказала о том, что Индонезия ждет российского президента с визитом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит президента Владимира Путина в Джакарту. Этот вопрос поднимался сторонами во время переговоров

На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию. Ретно Марсуди, глава МИД Индонезии

Напомним, что российский лидер планировал посетить Индонезию еще в 2020 году. Однако рабочая поездка не состоялась из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Во время визита Путина в Джакарту стороны должны были подписать совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Лавров говорил, что документ будет "финализирован" между государствами при личной встрече.

Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США.

Видео: МИД России