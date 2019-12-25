Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka. Перевод текста представлен на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он подчеркнул, что для налаживания стабильных отношений с Россией официальному Вашингтону следует быть честным. По словам Лаврова, стороны российско-американского саммита в Женеве показали желание понять друг друга, а самое главное – сделали шаг вперед к восстановлению нормальности между государствами.
Однако, напомнил министр, после мероприятия ряд высокопоставленных американских лиц, среди которых были и участники женевских переговоров, продолжили свои антироссийские нотации, а также стали выдвигать требования к РФ, сопровождая их угрозами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не станет отвечать на санкции себе во вред.
Фото: МИД России
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