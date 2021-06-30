Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

По его словам, ограничения дали большой толчок производству и сельскому хозяйству.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не станет отвечать на санкции себе во вред. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что российские власти в качестве ответной меры ищет способы ассиметричного ответа на данные действия. По словам Путина, в настоящее время, несмотря на антироссийские ограничения, экономический суверенитет страны повысился, что является показателем его адаптации к санкциям.

Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу <…> Эти так называемые программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования технологий на наше собственное создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что антироссийские ограничения дали большой толчок производству и сельскому хозяйству, где высоких показателей не видели уже многие годы. Кроме того он отметил, что сократился долг государства и коммерческого сектора РФ .

Ранее Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным