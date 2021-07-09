Мероприятие пройдет в 2021 году.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии подготовку к двустороннему саммиту. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой Субраманияном Джайшанкаром. В РФ уточнили, что на данный момент нет конкретных дат, в которые должно быть организовано мероприятие. Известно только то, что он пройдет в 2021 году.

Особое внимание уделили развитию политического диалога, подготовке содержательного наполнения будущего саммита, но конкретную дату наши лидеры определят в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что индийский премьер-министр Нарендра Моди говорил о том, что ждет с нетерпением визит российского президента Владимира Путина в конце текущего года. Саммит должен состояться в двустороннем формате.

Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса.

Фото и видео: МИД России