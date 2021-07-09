Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии подготовку к двустороннему саммиту. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой Субраманияном Джайшанкаром. В РФ уточнили, что на данный момент нет конкретных дат, в которые должно быть организовано мероприятие. Известно только то, что он пройдет в 2021 году.
Особое внимание уделили развитию политического диалога, подготовке содержательного наполнения будущего саммита, но конкретную дату наши лидеры определят в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что индийский премьер-министр Нарендра Моди говорил о том, что ждет с нетерпением визит российского президента Владимира Путина в конце текущего года. Саммит должен состояться в двустороннем формате.
Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса.
Фото и видео: МИД России
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