Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса

Мукормикоз выявлен в регионах Раджастан и Телангана.

Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" (или мукормикоза) из-за коронавируса. Такое заявление сделали представители местного министерства здравоохранения. Документ подписан главой ведомства Ахилом Аророй. Известно, что проблемы зафиксированы на территории таких регионов как Раджастан и Телангана.

Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату. заявление Минздрава

а данный момент власти штатов насчитывают порядка сотни пациентов, заболевших данным грибковым заболеванием. Под них специально подготовлено помещение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Медики установили, что большинство пострадавших проживают в районах городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Глава минздрава Телангана Сринивас Рао уточнил, что на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, "подлежащим уведомлению". Такой статус болезнь получила в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года.

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