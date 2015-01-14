Лавров: объектом санкций Запада может стать кто угодно

Глава МИД РФ рассказал о введении Западом потолка цен.

Объектом санкций со стороны коллективного Запада может стать кто угодно, после Росси и Китая. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Москве. Таким образом дипломат прокомментировал то, какой долгосрочный сигнал недружественные страны посылают России, говоря о введении потолка цен на нефть и прочие энергетические ресурсы. Дипломат добавил, что Россия "не понравилась" Западу, как и КНР, который уже становится объектом нападок и экономических ограничений.

Диктовать рынку цены со стороны тех, кто долгие десятилетия отстаивал свободу рынка, свободу конкуренции... Это, конечно, интересное развитие событий... надо думать, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом . Сергей Лавров, глава МИД РФ

Предположительно, Европа установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за каждый баррель. В Польше и странах Балтии призвали снизить стоимость этого ресурса до 30 долларов.

В МИД встревожены риторикой Запада о возможных провокациях.

Фото и видео: МИД России