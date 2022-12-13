Глава МИД РФ рассказал об исторической памяти и Второй мировой войны.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не считает оскорблением жертв Холокоста слова о "русском вопросе". Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Он прокомментировал стремление западных политиков окончательно решить проблему, связанную с Москвой. Ранее дипломат цитировал идеологов фашистской и нацистской Германии, занимавшихся окончательным решением еврейского вопроса. Тогда он говорил о том, что против РФ собирается практически весь европейский регион и Вашингтон, которые под различными лозунгами пытаются решить "русский вопрос". на этот раз речь не идет о газовых камерах, однако цель одна - сделать так, чтобы Россия прекратила свое существование как великая держава и ушла с лидирующей геополитической позиции на "задворки". Лавров напомнил, что Москву даже не приглашают после начала СВО на памятные мероприятия.

И когда нечистоплотные политики начали заявлять, что такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв холокоста - это означает только одно, что на воре горит шапка, и что аргументов у них никаких нет. Я не оскорбил жертв Холокоста, мы всегда почитаем этих жертв. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России