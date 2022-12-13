Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД назвал главное условие для того, чтобы СВО на Украине закончилась.

Все хотят окончания конфликта с Украиной. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" и ведущим Дмитрием Киселевым сделал российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что временной фактор для завершения специальной военной операции не является для Москвы ключевым, так как страна ориентируется именно на "фактор существа".

...Фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО.

Фото и видео: МИД России