Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения

В МИД РФ призвали не оказывать никакой пощады заказчикам и исполнителям преступления.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения. Соответствующее заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с сирийским коллегой по завершению рабочих переговоров в Москве. Дипломат подчеркнул, что для заказчиков и исполнителей преступления не должно быть никакой пощады.

Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения и те, кто его организовал и сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что российская журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Трагедия произошла во время взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ выявила подозреваемую. Речь идет о Наталье Вовк, за действиями которой стоят украинские спецслужбы. После совершения преступления женщина покинула территорию РФ через Псковскую область. Она выехала в Прибалтику.

Лавров: достигнутые в Тегеране договоренности по Сирии выполняются в полном объеме.

Фото и видео: МИД России