Глава МИД РФ рассказал о назначении Халеда аль-Анани на должность, которую ранее занимала француженка Одре Азуле.

Убедительная победа на выборах генерального директора ЮНЕСКО египетского представителя Халеда аль-Анани из который выступал за деполитизацию международной культурной организации является обнадёживающим знаком для Москвы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат публично выступил на Собрании отечественной комиссии по делам ЮНЕСКО. Эксперт уточнил, что в ходе предвыборной кампании кандидат на место генсека высказался в пользу реформирования, а также деполитизацию, которую ранее привнесла в деятельность структуры генеральный директор от Франции Одре Азуле. Она занимала должность до назначения Халеда аль-Анани.

Мы приветствуем настрой нового генерального директора на укрепление роли стран-членов в управлении организацией, обеспечен ее финансовой прозрачности и подотчетности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России