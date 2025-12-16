Глава МИД РФ напомнил о реализации программы переселения иностранцев в нашу страну.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал четыре региона страны, которые наиболее активно создают условия для переезда в них иностранных гостей. Речь идет о Калининградской, Нижегородской, Омской и Псковской областях. Такой комментарий дипломат дал в рамках выступления на 45-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что ранее в рамках реализации указа главы государства Владимира Путина власти наметили практические шаги по добровольному переселению иностранцев в РФ. Речь идет о тех, кто разделяет наши традиционные духовно-нравственные ценности.

Сегодня можем констатировать, что достигнуты первые результаты. Особо хотел бы отметить Калининградскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую области, там создаются устойчивые и благоприятные условия для привлечения и адаптации переселенцев. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул, что МИД России в этой сфере "плотно взаимодействует" с правоохранительными органами и Агентством стратегических инициатив для того, чтобы оказывать всем заинтересованным субъектам России по теме информационную поддержку. В частности, при содействии Россотрудничества в российские регионы организованы поездки для журналистов и блогеров, которые затем распространяют информацию о существующих условиях для переселенцев.

Лавров: затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического выживания.

Фото и видео: МИД России

