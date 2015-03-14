Лавров: затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического выживания

Глава МИД РФ указал, что проблема не решена из-за внешней политики ЕС и Киева.

Затягивание регионального конфликта на украинской территории стало для лидера киевского режима Владимира Зеленского вопросом политического выживания, а может быть, даже и физического. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в рамках выступления на посольском "круглом столе" по тематике мирного урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины. В Москве заявили, что у руководства нашей страны есть политическая воля к мирному разрешению конфликта.

Сейчас появился новый момент лично для Зеленского. На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек.

Фото: МИД России