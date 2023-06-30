Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой

Глава МИД России оценил обстановку в стране после вооруженного мятежа.

Москва никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки вооруженного мятежа внутри страны, а также его возможного влияния на политические процессы. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Таким образом дипломат ответил на вопрос иностранного корреспондента о стабильности обстановки в РФ на фоне недавних событий 23 и 24 июня. По мнению чиновника, государство сможет выйти из любых передряг, "а это громче, чем передрягой, трудно назвать", также, как выходила из сложных ситуаций и ранее.

Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы. Сергей Лавров, гава МИД РФ

Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России