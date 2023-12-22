Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией

Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, однако на сегодняшний день политики из стран коллективного Запада, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках собственной программы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями внешнеполитических дипмиссий по теме мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Дипломат заметил, что ни у кого нет сомнений в том, что подобная политика для недружественных государств закончится провалом.
Задача изолировать Россию и не дать ей развиваться, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но качества нынешних политиков на Западе... Как говорится, пусть стараются.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД.
Фото и видео: МИД России
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