Лавров назвал цель Запада изолировать Россию иллюзией

Глава МИД РФ прокомментировал качество политических элит на Западе.

Изоляция России - очевидно иллюзорная, недостижимая цель, однако на сегодняшний день политики из стран коллективного Запада, учитывая их уровень, могут всерьез к ней стремиться в рамках собственной программы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями внешнеполитических дипмиссий по теме мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Дипломат заметил, что ни у кого нет сомнений в том, что подобная политика для недружественных государств закончится провалом.

Задача изолировать Россию и не дать ей развиваться, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но качества нынешних политиков на Западе... Как говорится, пусть стараются. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД.

Фото и видео: МИД России