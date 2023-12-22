Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД

В МИД России напомнили о планах США по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Американская администрация вслед за Филиппинами могут обратиться к ряду других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для того, чтобы разместить на их территории свои ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями внешнеполитических дипмиссий по теме мирного урегулирования регионального конфликта на Украине.

Изначально американцы вышли из этого договора, чтобы осваивать новые просторы, включая Филиппины, и я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что выполнение международных обязательств в рамках ДРСМД в Вашингтоне приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны Москвы. Впервые Белый дом заявил об этом в июле 2014 года. Администрация США полагает, что российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В Кремле и МИД отвергают эти обвинения. Страна предъявила партнерам целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США, размещенные в Европе.

Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность.

Фото и видео: МИД России