Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность

Он подчеркнул, что подобное поведение можно называть агонией.

Рразговоры об ударах по России американским оружием отражают безысходность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лаврова, на Западе считают, что честными средствами они не достигнут своей цели. Он подчеркнул, что подобное поведение можно называть агонией. Также Лавров отметил, что Москва показала Западу нежелание мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности РФ.

Ранее Лавров заявил, что оружие США уже используется за пределами зоны боевых действий на Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН