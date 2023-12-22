Лавров: оружие США уже используется за пределами зоны боевых действий на Украине

Глава МИД РФ оценил заявления со стороны США о том, что американское оружие не будет применяться для атак на Россию.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров прокомментировал непрекращающиеся сообщения со стороны Вашингтона о якобы "неодобрении" или "запрете" украинским националистам применять оружие США для ударов, совершаемых вглубь территорий РФ. Дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что западное вооружение уже давно применяется Киевом для осуществления террористических атак, а целями чаще всего становились мирные объекты, жилые кварталы в густонаселенных пунктах.

Они там очень долго говорили, что они не поощряют. Потом говорили, что не разрешают, потом опять советуют не применять, но на самом деле они ведут войну против нас, и американское оружие уже использовалось по самым разным объектам за пределами зоны конфликта. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник заметил, что все высказывания официальных лиц из США об ударах вглубь России не имеют смысла, так как они по сути являются уловками и работой на собственное общественное мнение и другие страны НАТО.

Лавров заявил об отсутствии на Западе политиков, способных говорить на языке фактов.

Фото и видео: Telegram / Зарубин