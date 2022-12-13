Лавров назвал безнадежным курс США на "крестовый поход" против интересов России

Глава МИД РФ считает, что Вашингтон использует в своих целях киевский режим.

Избранный Вашингтоном внешнеполитический курс на "крестовый поход" против законных, национальных интересов Москвы, российской культуры и традиций является безнадежным. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами на Кубе сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Такую информацию чиновник предоставил СМИ по завершению своего латиноамериканского рабочего турне и двусторонних контактов с коллегой из Гаваны Бруно Родригесом Паррильей.

Все понимают, что американцы объявили "крестовый поход" против РФ, избрав в качестве наконечника, такого боевого, киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения. Должно быть всем понятно, что это безнадежный курс. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Главы МИД России, в настоящее время между Москвой и Вашингтоном нет особых отношений. Страны обсуждают исключительно проблемы, которые связаны с работой посольств или вопросы, связанные со злоупотреблением американцами своего положения в качестве принимающей стороны Организации Объединенных Наций.

Глава МИД России Лавров: все прекрасно знают о способности США обмануть в любой момент.

Фото и видео: МИД России