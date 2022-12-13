Глава МИД России Лавров: все прекрасно знают о способности США обмануть в любой момент

Дипломат провел переговоры с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что в мире "всем прекрасно известно" о том, что американская сторона может обмануть партнеров в любой момент. Соответствующее заявление чиновник сделал по результатам совместных двусторонних переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто. Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, что Вашингтон намекал Каракасу о снятии ограничений, но затем пригрозили латиноамериканской стране еще большим давлением в том случае, если правительство не пойдет на переговоры с оппозицией. В Москве поддерживают позицию Венесуэлы.

...И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать развивать свое государство Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что власти США с конца 2022 года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу. В частности, Белый дом выдал разрешение американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с местным предприятием PdVSA, а также поставлять продукцию на внутренний рынок США.

Эксперты прокомментировали слова Лаврова о зерновой сделке.

Фото и видео: МИД России