Глава МИД РФ оценил угрозы Украины в адрес российского лидера.

Украина является террористическим государством. Соответствующее заявление в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину для телевизионного проекта "Москва. Кремль. Путин" сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что киевский режим самостоятельно возводит себя в этот статус. Таким образом дипломат прокомментировал сведения о том, что СБУ назвала главу государства Владимира Путина "целью номер один" для себя. По мнению эксперта, западные кукловоды ВСУ из Лондона и Вашингтона только сейчас начинают задумываться о том, насколько адекватными являются реакции Киева и руководство страны. Россия рассчитывает на то, что от Запада последуют санкции в отношении украинского руководства из-за угроз в адрес Владимира Путина.

Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество...Заявления о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, это говорил и Подоляк, и Данилов, а теперь уже персонально в отношении руководителя суверенного государства РФ - это серьезнейшая вещь. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия ценит позицию Сомали по конфликту на Украине, заявил Лавров.

Фото и видео: Telegram / Зарубин