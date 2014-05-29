Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад "Азов" был под запретом

Глава МИД РФ рассказал о том, что нацбат Украины раньше осуждался в США и Японии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил о том, что в США еще несколько лет назад украинский националистический батальон "Азов" был под запретом, поэтому Вашингтон запрещал оказывать военную или другую поддержку его членам. Соответствующую информацию чиновник напомнил журналистам иностранного телеканала India Today. Запись эфира опубликована в социальных сетях МИД РФ.

"Азов", если я не ошибаюсь, в 2014 или 2015 году был внесен в список групп, не подлежащих поддержке. Эта группа была запрещена Конгрессом, было запрещено оказывать какую бы то ни было поддержку этому батальону. Но с тех пор все забыли об этом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что также в Японии недавно был принят специальный декрет местного правительства, в соответствии с которым "Азов" более не рассматривается в качестве неонацистской группы. В Токио также извинились перед Киевом за раннюю классификацию движения.

"Азов" - запрещенная на территории РФ, террористическая, экстремистская, неонацистская, радикальная группировка.

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Фото и видео: МИД России