Глава МИД РФ рассказал об "идеологических новостных сюжетах", которые выпускает Запад.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия установит правду о том, что происходило в Буче, Киевской области. Соответствующее заявление чиновник сделал перед иностранными журналистами в интервью для телеканала India Today. Эксперт подчеркнул, что Москва занимается расследованием произошедшей трагедии и зверств, которые были совершены местными неонацистскими батальонами и ВСУ. Сформирована специальная комиссия, которая действует в рамках правового поля, а также дело занимаются опытные общественные организации. В частности, они анализировали действия провокаций в Сирии.

По мнению Сергея Лаврова, коллективный Запад, включающий ЕС, США и Великобританию, привыкли запускать в эфир идеологические новостные сюжеты, которые играют на пользу правительствам.

Затем появляются новые факты, они ставят под сомнение новостные сюжеты, и когда это происходит, они просто теряют интерес к этим сюжетам…И мы не остановимся перед установлением правды. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В качестве подтверждения своих рассуждений российский министр привел пример об отравлении Александра Литвиненко в Лондоне. Глава МИД РФ добавил, что сейчас Москва не может получить факты относительно ситуации, которая действительно произошла с гражданином РФ в столице Великобритании.

Лавров: Россия рассматривает использование только обычных вооружений на Украине.

Фото и видео: МИД России

