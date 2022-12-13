Глава МИД РФ напомнил о том, что G20 должен заниматься экономическими вопросами, а не политикой.

Страны G20 ("Большой двадцатки" с момента своего основания не упоминали ситуацию в Ираке, Ливии, Афганистане, Югославии или других мировых конфликтов, но сейчас очень много внимания обращает на украинский кризис в тот момент, когда Россия приняла решение защищать себя от неонацистского киевского режима. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на международном форуме Raisina Dialogue.

Сегодня, когда это не что-то, что делает сам Запад, когда Россия после многих лет начала защищать себя, - ничего не интересно для G20 кроме Украины. Это стыд. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам подчеркнул, что на полях мероприятия в Нью-Дели пообщался с представителями Индонезии и Индии и уточнил у них, реагировала ли когда-либо в формате G20 в итоговых декларациях на ситуации в Ираке, Ливии, Афганистане или Югославии. Оказалось, что всегда речь велась о макроэкономических или финансовых темах, ради чего и создавался формат G20.

Лавров сравнил подходы Запада к вопросу Косово с минскими договоренностями.

Фото и видео: МИД России