Лавров: Россия и Турция смогут проработать варианты вывоза украинского зерна

Глава МИД РФ рассказал, что совместно с Анкарой решается вопрос продовольственной безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров надеется, что Россия и Турция смогут проработать варианты вывоза украинского зерна. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции в Москве, посвященной международной актуальной повестке. эксперт уточнил, что уже сегодня наши специалисты отправятся в Анкару для обсуждения проблемы с продовольственным кризисом.

Надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать варианты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел напомнил о том, что решение вопросов зависит исключительно от тех, кто должен работать с Украиной и тех, должен обязать киевский режим обеспечить разминирование своих собственных морских портов. В МИД РФ призывают Украину снять любые препятствия по транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также санкции и ограничения для судов, страховщиков и компаний, обслуживающих грузовые суда.

Лавров: чем дальнобойнее будет оружие Запада на Украине, тем дальше РФ отодвинет угрозу.

Фото и видео: МИД России