Глава МИД РФ рассказал о том, что Россия отодвинет опасность от своих границ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что чем дальнобойнее будет оружие Запада на Украине, тем дальше Москва сможет отодвинуть угрозу от своей территории и государственной границы. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел во время пресс-конференции в Москве, посвященной международной актуальной повестке.

Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

дипломат напомнил СМИ о том, что ранее российский лидер Владимир Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится на Украине в связи с новыми поставками оружия большой дальности.

Лавров: ЕС на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов.

Фото и видео: МИД России

