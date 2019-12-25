Лавров: ЕС на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов

Глава МИД РФ оценил внешний курс политики Брюсселя по регионам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Евросоюз на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов. Чиновник сравнил внешнюю политику ЕС по двум направлениям, а после предоставил данные журналистам в рамках пресс-конференции в Москве, посвященной международной актуальной повестке.

Линия, по сути, одна и та же, только на Балканах Евросоюз благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и Евросоюз поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у Москвы в ближайшее время не предвидится очных контактов со странами НАТО.

Фото и видео: МИД России

