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Лавров: ЕС на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов
Сегодня, 14:14
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Лавров: ЕС на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов

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Глава МИД РФ оценил внешний курс политики Брюсселя по регионам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Евросоюз на Балканах и Украине благоволит тем, кто ущемляет интересы отдельных народов. Чиновник сравнил внешнюю политику ЕС по двум направлениям, а после предоставил данные журналистам в рамках пресс-конференции в Москве, посвященной международной актуальной повестке.

Линия, по сути, одна и та же, только на Балканах Евросоюз благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и Евросоюз поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: у Москвы в ближайшее время не предвидится очных контактов со странами НАТО.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: балканы, евросоюз, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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