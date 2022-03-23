Лавров: интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане требует прояснений

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что интерес американской стороны к бывшим биологическим лабораториям СССР, расположенным в Казахстане, требует пояснений. Таким мнением дипломат поделился со студентами и преподавателями МГИМО в рамках выступления в столичном вузе.
Мы сейчас с нашими казахстанскими друзьями завершаем подготовку меморандума о сотрудничестве в сфере биологии…Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, он очень интересен.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Специалисты изучают возможности советских лабораторий, чтобы их модернизировать и создавать на их базе новые объекты. Сергей Лавров надеется на то, что Россия вместе с Казахстаном решат эти вопросы.
Лавров: Евросоюз в концептуальных вопросах полностью слился с НАТО и США.
Фото и видео: МИД России
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