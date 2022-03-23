Лавров: интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане требует прояснений

Глава МИД РФ сообщил об интересе Вашингтона к учреждениям, находящимся на постсоветском пространстве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что интерес американской стороны к бывшим биологическим лабораториям СССР, расположенным в Казахстане, требует пояснений. Таким мнением дипломат поделился со студентами и преподавателями МГИМО в рамках выступления в столичном вузе.

Мы сейчас с нашими казахстанскими друзьями завершаем подготовку меморандума о сотрудничестве в сфере биологии…Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, он очень интересен. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Специалисты изучают возможности советских лабораторий, чтобы их модернизировать и создавать на их базе новые объекты. Сергей Лавров надеется на то, что Россия вместе с Казахстаном решат эти вопросы.

Лавров: Евросоюз в концептуальных вопросах полностью слился с НАТО и США.

Фото и видео: МИД России