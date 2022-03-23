Лавров: Евросоюз в концептуальных вопросах полностью слился с НАТО и США

Глава МИД РФ рассказал о потере Евросоюзом самостоятельности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Евросоюз в концептуальных вопросах полностью слился с НАТО и США. Спикер считает, что ЕС утратил свою самостоятельность в принятии решений. Таким мнением дипломат поделился в рамках выступления перед студентами и педагогами МГИМО.

Как сейчас: НАТО - послушный инструмент, так было всегда, а ЕС с многочисленными рассуждениями, идеями о том, что нужно создать стратегическую автономию, за что, в частности, Макрон ратовал…утратил свою самостоятельность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава ведомства по иностранным делам заметил, что такое понятие как "стратегическая автономия" является именно французской инициативой. Однако проект материализовался в скромном размере, так как численность бригады особого назначения достигает только пяти тысяч человек. Лавров добавил, что на протяжении многих лет ведется процесс, при котором внеблковые страны и нейтральные государства предоставляют свою инфраструктуру для учений НАТО.

Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину.

Фото и видео: МИД России