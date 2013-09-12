Глава МИД РФ рассказал, что альянс и Москва хотят избежать прямого столкновения.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину. Информацией чиновник поделился в рамках собственного выступления в МГИМО. По мнению дипломата, если военный Североатлантический альянс направит Киеву миротворческие силы, то речь будет вестись о прямом столкновении с российской стороной.

Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что прямого мастшабного столкновения НАТО-РФ все стремятся избежать, а также говорят о том, что оно не должно состояться в принципе.

Лавров назвал конечной целью Запада возрождение однополярного мира.