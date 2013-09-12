Лавров назвал конечной целью Запада возрождение однополярного мира

По его мнению, западные страны хотят реализовать сдерживание любого конкурента. На данный момент таковым является Россия. Следующей целью может стать Китай.

Конечная цель Запада – это возрождение однополярного мира. Об этом в ходе выступления м МГИМО сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, западные страны хотят реализовать сдерживание любого конкурента. На данный момент таковым является Россия. Следующей целью может стать Китай. Лавров не исключил, что Запад будет параллельно направлять силы на сдерживание этих двух государств. По его мнению, это можно расценивать как попытку создать новый миропорядок. Происходящее в мире "не только и не столько про Украину", заключил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что для каждого случая правила пишутся заново. Их регламентируют западные страны. Они выдают их за истину в последней инстанции и требуют выполнения этих требований.

Ранее мы сообщили, что Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине.

Фото: МИД России