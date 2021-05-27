Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Государственная Дума приняла закон о признании статуса ветеранов боевых действий для участников специальной военной операции на территории Украины. решение депутаты одобрили на пленарном заседании в нижней палате парламента от 23 марта. За решение политики проголосовали единогласно.
Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.
Андрей Турчак, сенатор
Напомним, что данная инициатива была внесена в парламент депутатами политической фракции "Единая Россия" и сенаторами-однопартийцами во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генерального совета движения Андреем Турчаком во вторник 22 марта. Российские участники спецоперации на Украине получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются также ветераны Афганистана, Сирии и других "горячих точек".
Госдума приняла закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов.
Фото и видео: Госдума РФ
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