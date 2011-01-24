Госдума приняла закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов

Государство поддержит выпускников-кинорежиссеров в РФ.

Государственная Дума одобрила в третьем заключительном чтении закон о возможности полного государственного финансирования дебютных фильмов. Решение принято на пленарном заседании в нижней палате парламента от 23 марта. Известно, что нововведение будет касаться как художественных, так и документальных, научно-популярных или анимационных работ отечественного производства.

На текущий момент российским законом "О государственной поддержке кинематографии РФ" предусматривается, что госфинансирование производства национального фильма не может быть выше отметки 70% от общей сметной стоимости проекта. Финансирование картин могут получить выпускников профильных государственных вузов в течение пяти лет после получения ими диплома о высшем образовании.

В правительстве РФ полагают, что закон позволит увеличить количество дебютных картин и расширить спектр освещаемых режиссерами-документалистами социальных и общекультурных проблем.

Вышли обновленные трейлеры "Брата" и "Брата 2".

Видео: Государственная Дума