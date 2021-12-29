Лавров и Бербок обсудили ситуацию с немецким каналом RT

Министры пришли к выводу, что российские СМИ в Германии, и германские СМИ в России должны работать в равных условиях.

У России есть основания полагать, что Берлин имеет непосредственное отношение к притеснениям канала RT DE в Германии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Анналеной Бербок.

Министры обсудили эту ситуацию в ходе встречи. Они пришли к выводу, что российские СМИ в Германии, и германские СМИ в России должны работать в равных условиях.

Именно германские власти не согласились оформить Russia Today Deutschland лицензию на вещание. Затем, когда RT стала обращаться в другие страны, я уверен, именно Берлин предпринял все необходимое для того, чтобы такое разрешение не было выдано и в других столицах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Бербок же назвала не соответствующей действительности информацию о том, что Берлин причастен к притеснениям журналистов RT DE и заявила, что правительство Германии не имеет ничего общего к этой ситуации, так как данное вмешательство противоречит конституции страны.

Напомним, YouTube заблокировал новый канал RT DE в день его запуска. В корпорации Google заявили, что блокировка вызвана нарушением условий использования сервиса – "загрузкой контента, который нарушает правила в отношении ложной информации о COVID-19".

Ранее мы сообщали, что Лавров обсудил "Северный поток - 2" с главой МИД Германии.

Видео: ВКонтакте / МИД России