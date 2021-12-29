Лавров обсудил "Северный поток - 2" с главой МИД Германии

Бербок завила о недопустимости использования газопровода в качестве "оружия".

В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Германии обсуждался вопрос сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой Анналеной Бербок.

Глава МИД РФ отметил, стороны переговоров указали на контрпродуктивность попыток политизации этой темы и отметил, что СП-2 направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.

В свою очередь Бербок подчеркнула, в ближайшее время Европа будет нуждаться в голубом топливе, для этого ей нужна "надежная Россия". Также она завила о недопустимости использования "Северного потока – 2" в качестве "оружия".

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее Бербок заявила, что альтернативы стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет.

Видео: ВКонтакте / МИД России