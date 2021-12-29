МИД Германии: альтернативы стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет

Власти Германии готовы работать над поддержанием диалога между странами.

Берлин не видит альтернативы стабильным отношениям с Москвой. Об этом в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

По словам министра, новое правительство Германии готово работать над поддержанием диалога между государствами.

Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. И я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

В ходе переговоров главы министерств иностранных дел России и Германии намерены затронуть темы, которые "бросают тень" на отношения Берлина и Москвы.

Ранее Лавров заявил, что Россия видит в Хорватии уважаемого европейского партнера.

Видео: ВКонтакте / МИД России