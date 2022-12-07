Лавров: глобализация по-американски закончилась

Глава МИД РФ рассказал о создании нового миропорядка.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что глобализация по-американски закончилась, так как в мире начинает выстраиваться совершенно новая система, которая не может и не должна зависеть от "причуд Запада". Об этом дипломат упомянул в ходе выступления на "Примаковских чтениях". Спикер из МИД РФ отметил, что Москва не хочет оставаться в иллюзиях, так как страны коллективного Запада полностью доказали собственную ненадежность, лживость и недоговороспособность.

Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ пояснил, что у России остаются настоящие партнеры, с которыми странам планирует сотрудничать в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.

Ранее Сергей Лавров сравнил США в обсуждении темы биолабораторий с ужами на сковородке.

Фото и видео: МИД России