Глава МИД РФ рассказал о позиции Вашингтона по безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил американскую сторону в обсуждении темы биологических лабораторий с ужами на сковородке. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве.

Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что ранее руководитель войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил СМИ о том, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биолабораторий, работавших в интересах американского оборонного ведомства. После начала специальной военной операции на Украине все оборудование и материалы были вывезены для продолжения военно-биологической программы США и далее.

Лавров считает, что НАТО быстро проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Фото и видео: МИД России