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Лавров считает, что НАТО быстро проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион

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Глава МИД РФ рассказал о попытках Запаха передвинуть "линию обороны" в АТР.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что НАТО быстро проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион, после чего будет говорить о том, что именно на этой территории проходит линия обороны Североатлантического военного альянса в акватории Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на "Примаковских чтениях". Спикер пояснил, что страны коллективного Запада пытается ослабить влияние Пекина и АСЕАН в регионе.

Не если, а когда - а это будет быстро - реализуется проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, я думаю, они опять будут подчеркивать, что линия обороны сохраняется, НАТО - это оборонительный альянс.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ напомнил участника мероприятия о том, что некие международные партнерства по осведомленности в сфере морской безопасности представляют из себя на деле "очевидный замах, чтобы оттолкнуть АСЕАН", а также не поощрять дальнейший диалог между АСЕАН и КНР, решая вопросы Южно-Китацского моря без участия Китая.

Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада.

Фото и видео: МИД России

Теги: азиатско-тихоокеанский регион, атр, мид, нато, примаковские чтения, сергей лавров, южно-китайское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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