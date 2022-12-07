Лавров: Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада

Глава МИД РФ оценил внешнюю политику НАТО.

Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на "Примаковских чтениях" сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что говорит об отношении не только в Москве, но и остальным государствам в мире.

…Экспансия НАТО остается, как она и была, главным движущем мотивом Запада в отношениях не только с РФ не только с постсоветскими странами, не только со странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России пояснили, что страны-членв НАТО "беззастенчиво и даже не краснея" отказывались признавать те обещания, которые они давали советскому руководителю Михаилу Горбачеву и первому президенту Борису Ельцину. Речь идет о том, что Североатлантический военный альянс не будет расширяться на Восточный фланг Европы. Сергей Лавров добавил, что свидетельств того,что НАТО "врут", у мира предостаточно.

Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, если принять всех желающих.

Фото и видео: МИД России