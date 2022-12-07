Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран, если принять всех желающих

Глава МИД РФ оценил популярность формата в мире.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может превратиться в объединение 15-17 стран в том случае, если участники альянса решат принять в свои ряды всех желающих. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве. Спикер отметил, что путевку в жизнь данному международному формату дал так называемый РИК (Россия, Китай и Индия). В России считают, что в настоящее время БРИКС пользуется большой популярностью в мире, так как стать его полноправным участником стремятся многие государства в мире.

Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия и Туркмения подписали солидный пакет документов по двустороннему сотрудничеству.

Фото и видео: МИД России