Лавров: геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сообщил о том, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба на территории Турции, а также работу атомной электростанции "Аккую". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции перед журналистами. Эксперт пояснил, что хаб позволит Москве транспортировать на мировые рынки российские углеводородыи позволит иностранным партнерам обеспечить национальную энергетическую безопасность. Также на 27 число между РФ и Турцией запланирована торжественная церемония, которая будет посвящена доставке ядерного топлива на режимный объект - первый энергоблок АЭС.
Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую".
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле.
Фото и видео: МИД России
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