Лавров: геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба

Глава МИД РФ рассказал об энергетических проектах с Турцией.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сообщил о том, что в ходе встречи в Анкаре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба на территории Турции, а также работу атомной электростанции "Аккую". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках совместной пресс-конференции перед журналистами. Эксперт пояснил, что хаб позволит Москве транспортировать на мировые рынки российские углеводородыи позволит иностранным партнерам обеспечить национальную энергетическую безопасность. Также на 27 число между РФ и Турцией запланирована торжественная церемония, которая будет посвящена доставке ядерного топлива на режимный объект - первый энергоблок АЭС.

Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле.

Фото и видео: МИД России