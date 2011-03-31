Лавров: элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы

Элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России "стратегическое поражение" выглядит провальным. Также Лавров отметил, что Вашингтон желает одновременно сдерживать Москву, Пекин и Тегеран.
Впечатление такое, что в США правящие элиты не вынесли уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась на СМИД.
Видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все