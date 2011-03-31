  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
52
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы

0 0

По его словам, Вашингтон желает одновременно сдерживать Москву, Пекин и Тегеран.

Элита США верит в американскую исключительность, несмотря на прошлые провалы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, стремление администрации президента США Джо Байдена нанести России "стратегическое поражение" выглядит провальным. Также Лавров отметил, что Вашингтон желает одновременно сдерживать Москву, Пекин и Тегеран.

Впечатление такое, что в США правящие элиты не вынесли уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась на СМИД.

Видео: МИД России

Теги: мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии