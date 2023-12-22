Лавров: Запад пытается "заманивать" Азербайджан и Армению для урегулирования в Брюссель

По его словам, западные страны считают роль Москвы в урегулировании между Баку и Ереваном неправильной.

Запад пытается "заманивать" Азербайджан и Армению для урегулирования в Брюссель, Париж и Вашингтон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

По его словам, западные страны считают роль Москвы в урегулировании между Баку и Ереваном неправильной. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин сыграл решающую роль в том, чтобы остановить вооруженный конфликт между странами в ноябре 2020 года, а также согласовать несколько трехсторонних документов.

В последнее время мы видим, как уже после достижения этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресса на этом направлении. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет большой войны.

Видео: МИД России